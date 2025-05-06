بعد أن وجه إنذاراً لجميع المتواجدين في المنطقة.وللمرة الثانية خلال أقل من يوم، استهدف سلاح الجو أهدافاً تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "هاجمت قوات سلاح الجو البنية التحتية للحوثي في المطار المركزي بمنطقة صنعاء، ما أدى إلى إغلاقه بشكل كامل".وتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى غرفة العمليات بوزارة الدفاع بعد إنذار بإخلاء محيط مطار صنعاء، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرات قصفت المطار، ومحطة كهرباء ذهبان شمالي صنعاء. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مصنع أسمنت يستخدمه الحوثيون لصناعة رؤوس صواريخ في عمران، مؤكدا أنه هاجم 10 أهداف في اليمن من خلا 20 غارة جوية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: «سنستهدف مطار صنعاء لأول مرة منذ اندلاع الحرب»، فيما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن «الضربة العسكرية على مطار صنعاء قد تكون من البحر أو الجو».وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، دعا في «إكس»، إلى إخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد هناك بضرورة إخلاء هذه المنطقة فوراً. وقال إن «عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر»، مرفقاً بالتغريدة صورة لمطار صنعاء المشار إليه بالتحذير.وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على اليمن، مساء الإثنين، ردّاً على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون.وأفاد الإعلام التابع للحوثيين بمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين في استهداف مصنع أسمنت في باجل بمحافظة الحديدة. ولفت إلى مقتل آخر وإصابة أربعة بجروح في الغارة على الميناء الرئيسي للمحافظة.وكان الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني، بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخاً سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي. وأضاف في بيان أنه هاجم أهدافاً تابعة للحوثيين في الحديدة ومحيطها.واستأنفت جماعة الحوثي هجماتها على إسرائيل وخطوط الملاحة البحرية بعد تعليقها لفترة وجيزة في أعقاب انتهاء وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة.وتشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس حملة غارات شبه يومية ضد مواقع حوثية في اليمن، ردّاً على استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» في 29 أبريل أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من 1000 هدف حوثي في اليمن منذ 15 مارس الماضي.