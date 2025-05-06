من المرجح أن تتصدر قضيتا حزب العمال الكردستاني «PKK»، والتوغل التركي في الأراضي العراقية، طاولة المباحثات بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يزور أنقرة قبل نهاية الأسبوع.وتأتي هذه الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا في الساحة السورية واستمرار العدوان الإسرائيلي والتوغل في العمق السوري.ويبحث السوداني وأردوغان وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البلدين، الملف الأمني الداخلي المتعلق بحزب العمال الكردستاني والتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، وما يمثله من تهديد للأمن القومي العراقي.وحسب مصادر عراقية، فإن السوداني يسعى إلى حل هذه القضايا الشائكة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية مع الجانب التركي.ومن المنتظر أن يطرح السوداني في أنقرة الملف الاقتصادي خصوصا ما يتعلق بمشروع طريق التنمية، باعتبار أن تركيا جزء مهم من هذا المشروع، إضافة الى ملف المياه وسعي العراق للحصول على كامل حصته العادلة من المياه في ظل خطورة أزمة الجفاف وقرب فصل الصيف.ويرجح أن يوقع الوفد العراقي المرافق للسوداني مع الجانب التركي اتفاقات تشمل مجالات حيوية متعددة من بينها الأمن والنقل والتخطيط، والتعليم والاتصالات والصناعة.من جهة أخرى، يشهد البرلمان العراقي تحركا نيابيا لتحويل هيئة «الحشد الشعبي» إلى وزارة باعتبار أن الموارد الخاصة بها متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد أكثر من 300 ألف عنصر.وكان مجلس النواب أنهى في شهر مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد، لكن لجنة الأمن والدفاع النيابية، طالبت برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.