اعتبر قيادي كبير في حركة حماس أن لا معنى لأي مفاوضات لوقف إطلاق النار في ظل حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجريمة.وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل».ولفت إلى أن المجتمع الدولي وفي مقدمته المؤسسات الأممية، اعتبر سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل جريمة حرب، مشددا على أنه يجب العمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل المجاعة التي تتوسع.ودعت وكالات تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إسرائيل إلى إنهاء حظر المساعدات الإنسانية الذي يعرض سكان قطاع غزة للمجاعة.ودان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس، مؤكدا أنه يسبب مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية.وكان المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، أعرب عن أمله في أن يكون هناك تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل أو أثناء زيارة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة.ونقل موقع «أكسيوس» عن ويتكوف قوله خلال فعالية بمناسبة «يوم الاستقلال» في السفارة الإسرائيلية بواشنطن: «إنه يتحدث مع مسؤولين في قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا ويأمل تحقيق تقدم. وأكد أهمية استعادة الأسرى، وأن تقوم حركة حماس بنزع سلاحها».ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى الذهاب لصفقة تبادل في غزة، معتبرا أن الضغط العسكري أسفر حتى الآن عن مقتل أسرى أكثر ممن أعادهم. واتهم حكومة نتنياهو بأنها لا تستطيع إدارة أي شيء، وبالتالي لن تكون قادرة على إدارة غزة.