أدانت مصر بشدة الهجوم المكثف الذي استهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية في مدينة بورتسودان فجر اليوم، محذرة من مخاطر التصعيد وتأثيره السلبي على جهود وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان.

وجددت مصر، وفق بيان صادر عن وزاة الخارجية، اليوم (الثلاثاء)، رفضها التام لاستهداف المنشآت المدنية، معتبرة أن ذلك ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويؤثر سلبًا على قدرات الدولة وحياة المواطنين اليومية.

وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجومًا بطائرات مسيرة استهدف مطار بورتسودان الدولي، كما استهدفت إحدى المسيرات فندق مارينا وسط المدينة دون تسجيل إصابات.

تكتسب بورتسودان أهمية كبيرة كونها المقر الحالي للحكومة السودانية، بينما يعد مطارها من أبرز المطارات السودانية بعد مطار الخرطوم، ويتميز بحيوية حركته الجوية والدولية.

كما يلعب المطار دورًا حيويًا في إجلاء رعايا الدول الأجنبية منذ اندلاع الحرب، وأصبح مرفقًا أساسيًا للجيش والحكومة بعد توقف مطار الخرطوم.

اندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات حول الانتقال إلى الحكم المدني، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص هربًا من مناطق الاشتباكات.

ومع تقدم الجيش في طرد قوات الدعم السريع من وسط السودان، غيرت الأخيرة إستراتيجيتها، فبدلاً من الهجمات البرية، لجأت إلى استخدام طائرات مسيرة لاستهداف محطات الطاقة ومرافق أخرى في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.