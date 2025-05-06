في تطور صادم أثار موجة واسعة من الإدانات المحلية والدولية، كشف رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروجابا نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، أنه يحتجز الناشط المعارض إيدي موتوي في قبو منزله، مهدداً باستخدام العنف والتعذيب ضده.

وكتب نجل الرئيس الأوغندي في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» معلناً احتجاز المعارض إيدي موتوي: «لقد تم القبض على إيدي موتوي مثل الجرادة.. إنه في قبوي الآن، يتعلم لغة الرونيانكوري.. وأنتم التالون!».

وإيدي موتوي معارض أوغندي، وهو الحارس الشخصي لزعيم المعارضة الأوغندية بوبي واين زعيم حزب الوحدة الوطنية، واختفى يوم 29 أبريل بعد أن اقتاده رجال مسلحون مجهولون، وبعد أيام من اختفائه نشر كاينيروجابا صورة مهينة لموتوي وهو شبه عارٍ في مكان مجهول، ما أثار اتهامات بالتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذا التصرف بشدّة، ووصفت منظمة العفو الدولية الواقعة بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، داعية إلى الإفراج الفوري عن موتوي والتحقيق في الواقعة، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان في أوغندا.

وأعلن الحزب المعارض في البلاد أن اختطاف موتوي هو جزء من حملة قمع مستمرة تستهدف أنصار المعارضة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير 2026، كما قال الأمين العام لحزب الوحدة الوطنية ديفيد لويس روبونغويا: «كاينيروجابا يتباهى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. هذا دليل على انهيار سيادة القانون في أوغندا».

وردّت الحكومة الأوغندية على الجدل بمحاولة التقليل من شأن الواقعة، إذ قال متحدث باسم الحكومة إن تصريحات كاينيروجابا «مجرد تعليقات عابرة» لا تعكس السياسة الرسمية، لكن هذا الرّد لم يخفّف من حدة الانتقادات، إذ رأى مراقبون أن الحادث يكشف عن استغلال السلطة والإفلات من العقاب في ظل حكم يوري موسيفيني الذي يمتد منذ 1986.

ويُعتبر موهوزي كاينيروجابا (50 عاماً) شخصية مثيرة للجدل في أوغندا، ويُنظر إليه على نطاق واسع كوريث محتمل لوالده الرئيس يوري موسيفيني، رغم نفي الأخير هذه الادعاءات، ويشغل كاينيروجابا منصب رئيس أركان القوات البرية منذ 2022، وهو معروف بتصريحاته وأفعاله المثيرة للجدل التي أثارت انتقادات متكررة.

وفي 2022، أثار كاينيروجابا موجة من التوتر الدبلوماسي عندما هدد بغزو كينيا المجاورة «في غضون أسبوعين»، في تغريدة على منصة «إكس»، ما دفع والده إلى إصدار اعتذار رسمي لكينيا. وفي يناير 2025 عاد كاينيروجابا من جديد معلناً أنه «سيعود ليهزّ العالم»، وأمر أجهزة الأمن باعتقال أي معارض يرتدي زيّاً يشبه الزي العسكري الأوغندي، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً للمعارضة.