كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أوكرانيا منظومتيْ دفاع جوي من طراز «باتريوت»، إحداهما من إسرائيل وستخضع للصيانة، فيما سيتم نقل المنظومة الأخرى من ألمانيا أو اليونان، بحسب ما نقلت عن مصادر أمريكية وأوروبية.وتزامن الكشف عن الشحنة الجديدة التي يرجح أن تستلمها كييف في الصيف، مع تكثيف روسيا هجماتها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جيمس هيويت إن المجلس لا يقدم تفاصيل بشأن قدرات أو مواقع نشر أنظمة الدفاع، مضيفا أن الرئيس ترمب كان واضحاً، إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتال.وأفصح مسؤول سابق في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن سبق أن توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن نقل منظومة باتريوت إلى أوكرانيا في سبتمبر الماضي، قبل فوز ترمب.فيما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تواصل تزويد أوكرانيا بالمعدات من الحزم التي تمت الموافقة عليها سابقاً، في إشارة إلى الأسلحة المأخوذة من المخزونات الحالية أو التي تم شراؤها حديثاً.وواجه حلفاء أوكرانيا صعوبة في الاستجابة لمطلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بتزويد بلاده بـ7 أنظمة باتريوت، والآن، باتت بلاده تمتلك 8 أنظمة، تعمل منها 6 فقط، فيما يخضع النظامان الآخران للتحديث. ومن المنتظر أن ترتفع الحصيلة إلى 10 أنظمة مع وصول المنظومة من إسرائيل، وثانية محتملة إما من ألمانيا أو اليونان، وتُستخدم في الغالب لحماية العاصمة كييف.وتُقدر كلفة بناء منظومة باتريوت بنحو مليار دولار، ويتطلب تشغيلها نحو 90 جندياً، وبحسب بيانات معهد الدراسات الإستراتيجية الدولية في لندن، يوجد نحو 186 منظومة باتريوت تعمل حول العالم، فيما تمتلك الولايات المتحدة نحو ثلث هذه الأنظمة التي أرسلت عدداً كبيراً منها إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.وتم نشر عدة أنظمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لمواجهة التهديدات التي تمثلها الصين وكوريا الشمالية، بينما تم نقل نظام واحد على الأقل أخيراً إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل. ويملك الحلفاء الأوروبيون نحو 40 نظاماً، من بينها 8 حالياً في أوكرانيا.أما النظام التاسع، الذي سيتم إرساله من إسرائيل بعد تحديثه، فهو من طراز قديم، ويُتوقع أن يتم تسليمه إلى أوكرانيا بحلول الصيف، في حين تمتلك ألمانيا واليونان معاً نحو 15 نظاماً، بحسب بيانات المعهد الدولي.وتُعد أنظمة باتريوت نادرة، وغالباً ما يتم نشرها في بؤر التوتر العالمية، بهدف تحديد الأزمات العالمية التي تستدعي استخدامها بشكل أكبر لحماية القوات والقواعد والحلفاء الأمريكيين.