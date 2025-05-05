فيما أُجلت الجولة الرابعة من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية لأسباب غير معروفة حتى الآن، جددت طهران التأكيد على أنها مستعدة لمواصلة المحادثات غير المباشرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم (الإثنين): «مستعدون لمواصلة المفاوضات».وجدد التأكيد على أن المباحثات تتركز على الملف النووي، ورفع العقوبات الأمريكية. وأضاف: «إذا كان مطلب واشنطن هو ألّا نمتلك قنبلة نووية، فإن كثيراً من القضايا قابلة للحل». وأفاد بأن تأجيل موعد الجولة السابقة جاء بناءً على اقتراح الوسيط العماني وبالاتفاق بين الطرفين الإيراني والأمريكي.وفيما يتعلق بمستقبل المفاوضات والموعد القادم، قال متحدث الخارجية: إن «بلاده ستنتظر إعلان سلطنة عمان؛ نظراً لعدم وجود اتصال مباشر مع الطرف المقابل»، وفق تعبيره. وأضاف: «نحن واثقون بأن الأصدقاء العمانيين سيقومون بأفضل تنسيق ممكن بشأن مواصلة المسار، وتحديد الزمان والمكان المحتملين للمفاوضات، وسيتم إبلاغنا بذلك في الوقت المناسب». ودعا بقائي فرنسا وبريطانيا وألمانيا «الترويكا الأوروبية»، فضلاً عن سائر الدول الأوروبية، إلى القيام بدور بنّاء في مسار المفاوضات، حسب تعبيره. وعزا إلغاء اللقاء مع الترويكا الأوروبية إلى إلغاء مفاوضات روما.وكان من المقرر عقد اجتماع على مستوى المديرين السياسيين بين إيران والدول الأوروبية الثلاث قبل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما، لكن إلغاء المحادثات أدى إلى إرجاء اللقاء أيضا، إذ لم يتوجه الوفد الإيراني إلى روما.من جانبه، اعتبر مستشار المرشد الإيراني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي لاريجاني أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على مسار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ورأى أنه من الضروري التريث ومتابعة التطورات قبل إصدار أي تقييم نهائي، وفق ما أفاد موقع «جماران» الإيراني.وعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، بقوله: «الإدارة الأمريكية لا تثبت على موقف واحد، بل تكرر كلاماً معيناً ثم تغيره باستمرار».