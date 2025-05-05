أعلنت مصر، (الأحد)، دعمها الكامل للرئاسة العراقية القادمة للقمة العربية، خصوصاً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية الشقيقة.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، إذ استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن وزير الخارجية العراقي سلم السيسي دعوة نظيره العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الـ34، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللتين تستضيفهما بغداد 17 مايو الجاري.

وذكر بيان الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ أكد الرئيس السيسي حرص مصر على نجاح القمة العربية القادمة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية القادمة للقمة العربية، خصوصاً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤي بشأن الأوضاع في فلسطين وسورية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، وتم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.