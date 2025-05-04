الهجرة في ألمانيا
الهجرة في ألمانيا
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@

توقعت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر اليوم (الأحد) تراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد خلال 2025 الجاري، مشددة بالقول: إذا استمر انخفاض الهجرة غير النظامية بالمستوى الحاد نفسه الذي تمكنّا من تحقيقه خلال العامين الماضيين، فقد ينخفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى نحو 100 ألف طلب هذا العام.

وذكرت بيانات مكتب الهجرة الاتحادي أن آخر مرة انخفض فيها عدد طلبات اللجوء إلى أقل من 100 ألف طلب كان في 2012، وفي 2024 جرى تسجيل عدد أقل بقليل من 251 ألف طلب، انخفاضاً من زهاء 352 ألفاً في العام السابق له.

ووعد ألكسندر دوبرينت من حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» المحافظ، بتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة عدد من تُرفض طلباتهم بعد توليه منصبه الأسبوع القادم، موضحاً لصحيفة «بيلد أم زونتاج» أنه يجب خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات سترسل آلاف الموظفين الإضافيين لدعم الشرطة على الحدود، في حين ستكثف مراقبة المناطق الحدودية، بما في ذلك من الجو، ضمن الإجراءات التي يعتزم دوبرينت اتخاذها.

وتعهدت الحكومة الألمانية الجديدة باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة في محاولة لتقليص الدعم لـ«حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي استغل الإحباط العام بشأن أمن الحدود.