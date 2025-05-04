أدى رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك اليوم (الأحد) اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بعد يوم من صدور قرار تعيينه.

وحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لرئيس مجلس الوزراء الجديد الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته خلال المرحلة القادمة، وعلى رأسها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير، وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين.

وأعرب الرئيس العليمي عن ثقته برئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، وحشد الإمكانات والقدرات كافة لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين، مشدداً على أهمية العمل على ترسيخ المركز القانوني للدولة، وفاعلية مؤسساتها الوطنية، والقطاع الخاص في العمل من العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.

وأكد العليمي على ضرورة تعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين، وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، مشدداً على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية، واستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل آليات الحوكمة، ومكافحة الإرهاب والفساد بأشكالهما كافة، والعمل بمعايير الكفاءة، والنزاهة، ومبدأ التوافق وقيم الشراكة في أداء مجلس الوزراء.

وأكد الرئيس العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعها الحوثيون، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن، والاستقرار، والسلام، والتنمية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر قراراً بتعين سالم صالح بن بريك رئيساً للوزراء خلفاً للدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي استقال قبل ساعات من صدور القرار.