أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الهدف وراء المحادثات هو التفكيك الكامل لبرنامج طهران النووي، موضحاً في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» اليوم (الأحد) أنه منفتح على سماع أي حديث عن امتلاك السلطات الإيرانية لبرنامج نووي مدني.

وقال ترمب: الطاقة المدنية غالباً ما تؤدي لاحقا إلى حروب عسكرية، لافتاً إلى أنه لا يتطلع لولاية رئاسية ثالثة وغير مسموح له، ولن يقيل رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، من منصبه قبل انتهاء ولايته في 2026.

وأشار إلى أنه قادراً على إحلال السلام بين روسيا وأكرانيا، مشيراً إلى أن السلام بين روسيا وأوكرانيا، ربما لا يتحقق، خصوصاً أن بوتين وزيلينسكي يكرهان بعضهما بشدة.

وأضاف ترمب أن نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، مرشحان محتملان لخلافته، إذ ينص التعديل الـ 22 من الدستور الأمريكي جزئياً على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين.

وبشأن مطالبه بضم جزيرة جرينلاند، وكندا إلى الولايات المتحدة، ألمح ترمب إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية، لكنه اعتبر أنه من غير المناسب اللجوء لذلك، قائلاً: «أرغب في ضم كندا لتصبح الولاية 51 لكن من غير المناسب ضمها بالقوة العسكرية».

وأبدى أمله بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مرحلة ما، معتبراً أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول «ليس معجباً به».