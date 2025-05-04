ضبطت القوات الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة الضالع اليوم (الأحد)، قارباً يحمل صواريخ وذخائر مهربة قرب باب المندب.

وذكر الموقع الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية اليوم، أن الحملة الأمنية المشتركة بقيادة قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري ضبطت قارب التهريب على بُعد 12 ميلًا من ساحل رأس العارة، بالقرب من باب المندب، بعد عملية رصد وملاحقة، موضحاً أن القارب كان يحمل صواريخ نوع (لو) مضادة للدروع وذخائر (BMB) وقنابل هجومية بكميات كبيرة.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات العمالقة اللواء عبدالرحمن المحرمي بما حققته قوات الحملة الأمنية والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب وتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة لحج، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود في مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والممنوعات، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع التهريب، ومنع وصول الأسلحة والذخائر للحوثي.

وكانت قوات الحملة الأمنية المشتركة قد ضبطت (الاثنين) الماضي شحنة ذخائر مهربة، كانت متجهة للحوثيين في إحدى النقاط الأمنية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.

وقالت قوات الأمن في النقطة الأمنية إنها اشتبكت مع عناصر التهريب عند محاولتهم تجاوز النقطة والهرب بالشحنة إلى مناطق الحوثي.

وتواصل الحملة الأمنية المشتركة جهودها في مكافحة التهريب للأسلحة والذخائر والممنوعات في مناطق انتشارها بمحافظة لحج؛ لتجفيف منابع التهريب، ومنع وصول الأسلحة والذخائر المهربة للحوثي.