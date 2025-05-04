توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) بتنفيذ هجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك عقب سقوط صاروخ حوثي في محيط مطار بن غوريون، مما تسبب بتوقف حركة الملاحة لفترة قصيرة.

وقال نتنياهو في بيان مصور قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء اليوم: «إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا، موضحاً أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأمريكية في العمل ضد الحوثيين».

وأشار إلى أن جلسة «الكابينت» اليوم ستناقش المرحلة التالية في قطاع غزة بناء على توصيات قيادة الأركان، مبيناً أن هدفه لا يزال قائماً في ما يخص الأسرى بغزة.

وسقط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، ما أدى إلى توقف حركة الطيران، ووقوع إصابات.

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عموداً من الدخان أمكن رؤيته من صالة الركاب في مطار بن جوريون.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يحقق في سقوط مقذوف أطلق من اليمن، وسقط في محيط المطار، وشاهد الركاب يركضون نحو الغرف الآمنة عقب سماع صفارات الإنذار.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بعدم ورود بلاغات عن إصابات خطيرة، فيما نُقل رجل وامرأة مصابان بجروح طفيفة إلى المستشفى، وعولج شخصان في الموقع أصيبا بحالة ذعر.

وذكرت سلطات الاحتلال في مطار بن جوريون، أن المقذوف سقط بجانب طريق بالقرب من موقف سيارات مبنى الركاب رقم 3، فيما أعلنت متحدث باسم مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى (الثلاثاء)، بسبب الوضع الحالي، فيما ألغت شركة «دلتا إير» رحلتها التي كانت مقررة من مطار جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى تل أبيب.

بالمقابل، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، متوعدين في بيان بمواصلة هجماتهم ضد الملاحة الدولية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيي سريع، إن المنظومة الاعتراضية الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ، كما أدى الهجوم إلى توقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة، وهروب نحو 3 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، على حد زعمه.

بدوره، قال رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط لن وقف ضرباتنا وسنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى ضد الاحتلال الإسرائيلي، متوعداً بقصف السفن الأمريكية في البحر الأحمر.