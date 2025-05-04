اعتقلت قوات الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين، للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي. وقالت الشرطة في بيان لها: إن الاعتقالات جرت يوم أمس السبت، في مناطق لندن وسويندون ومانشستر، مضيفة أن التحقيقات تتمحور حول مخطط مزعوم لاستهداف موقع محدد. وأضافت الشرطة أن الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 29 و46 عاماً اعتقلوا للاشتباه في «إعدادهم لعمل إرهابي»، وما زالوا قيد الاحتجاز، ولفتت إلى أن العمل جارٍ لتحديد جنسية وعمر أحد المعتقلين.من جانبه، قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دمينيك مورفي «هذا تحقيق يتقدم بسرعة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لإطلاعهم على أحدث المعلومات». وأضاف أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ونحن نستكشف خطوطاً مختلفة للتحري من أجل تحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك خطر إضافي مرتبط بهذا الأمر على عموم الناس.وكان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني كين ماكالوم كشف العام الماضي أن قوات الأمن أحبطت 20 مؤامرة مدعومة من طهران منذ عام 2022، كان من شأنها أن تزهق أرواحاً في بريطانيا. وفي عام 2023، أدين مواطن نمساوي بتنفيذ «استطلاع عدائي» ضد مقر قناة «إيران إنترناشيونال» في لندن التي تنتقد الحكومة الإيرانية. وفي العام التالي، تعرض صحافي بريطاني من أصل إيراني كان يعمل لدى القناة للطعن في لندن. وتأتي هذه التوقيفات بموجب «قانون الأمن القومي» لعام 2023، الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في تورطهم بأنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية، وفق بيان من شرطة لندن. وأشادت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر بعمل أجهزة إنفاذ القانون. ووصفت التوقيفات بأنها «أحداث خطيرة تظهر الحاجة المستمرة إلى تكييف استجابتنا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي».