شرع الناخبون في رومانيا في اختيار رئيس جديد، اليوم (الأحد)، فيما رجحت استطلاعات الرأي، فوز السياسي المنتمي إلى تيار أقصى اليمين، المتشكك في الاتحاد الأوروبي جورج سيميون، في الانتخابات التي تمثل اختباراً لصعود النزعة القومية في الاتحاد الأوروبي، على غرار تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.ويعارض سيميون (38 عاماً) المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، ويقول إنه يدعم حركة الرئيس الأمريكي ترمب «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».وينافس سيميون في الانتخابات السيناتور السابق كرين أنتونيسكو (65 عاماً)، المدعوم من الأحزاب الثلاثة في الحكومة الحالية الموالية للغرب، ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان (55 عاماً) الذي يخوض الانتخابات مستقلاً على أساس برنامج مناهض للفساد. ودان من المؤيدين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويدعم أوكرانيا. ويأتي في المركز الرابع رئيس الوزراء اليساري السابق فيكتور بونتا، الذي تحول إلى قومي محافظ، لكنه قد يحقق مفاجأة في الانتخابات.وبعد نحو 5 أشهر من إلغاء محاولة أولى لإجراء الانتخابات بعد الجولة الأولى بسبب مزاعم عن تدخل روسي لصالح مرشح تيار أقصى اليمين كالين جورجيسكو، الذي مُنع من الترشح مجدداً منذ ذلك الحين، يتصدر خليفته المحتمل سيميون، استطلاعات الرأي، مستفيداً من موجة غضب شعبي.ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساءً (18:00 بتوقيت غرينتش)، على أن تعلن استطلاعات آراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع.وبدأ عدد كبير من الرومانيين في الخارج، حيث يحظى سيميون بشعبية، التصويت الجمعة، وتجاوزت نسبة المشاركة المبكرة ضعف نسبة المشاركة في الجولة الأولى الملغاة في نوفمبر الماضي.وتبلغ نسبة سيميون في استطلاعات الرأي نحو 30%، وهو تقدم مريح، لكنه أقل بكثير من نسبة 50% التي يحتاجها لتجنب جولة الإعادة المقررة في 18 مايو.