شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده قادرة على إنهاء الحرب مع أوكرانيا بالنتيجة التي تريدها والتي تتماشى مع مصلحتها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، بثت اليوم (الأحد): إن روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع نهاية منطقية للصراع. وأضاف: «لا حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا»، معرباً عن أمله بألا يحدث ذلك. واعتبر الرئيس الروسي أن «المصالحة بين البلدين أمر محتوم ومسألة وقت فحسب».وكان الكرملين، طالب أمس (السبت)، برد حاسم من أوكرانيا على عرض الرئيس الروسي بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، منتقداً رد فعل كييف حتى الآن، معتبرا أنه «غامض». وأعلن بوتين، الإثنين الماضي، وقف إطلاق النار ثلاثة أيام لإحياء الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.وأفاد الكرملين بأن وقف إطلاق النار سيستمر من الثامن إلى العاشر من مايو، بينما يستضيف الرئيس الروسي في التاسع من مايو زعماء دول، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ للاحتفال بـ«يوم النصر».من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يقبل بالهدنات القصيرة كتلك التي طرحها نظيره الروسي، مؤكداً في الوقت ذاته أن كييف مستعدة لوقف كامل لإطلاق النار.وتواصل الولايات المتحدة مساعيها لوقف الحرب بين البلدين المستمرة منذ فبراير 2022، على الرغم من تهديدها بالانسحاب من الوساطة، خصوصا مع شعور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ببعض الإحباط من مواقف الجانبين، وبعد الفشل في التزام الطرفين بهدنة مؤقتة أعلن عنها الشهر الماضي.وألمح ترمب أكثر من مرة إلى قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب، وأبدى تفاؤله وثقته في سعي بوتين إلى السلام، داعياً الطرفين إلى تقديم التنازلات، خصوصا من الجانب الأوكراني.