بعد تعليق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران والتي كانت مقررة أمس (السبت)، في روما، لأسباب قالت سلطنة عمان التي ترعى المحادثات إنها تقنية ولوجستية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان «إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود فلن تصل البلاد لطريق مسدود أيضا». وأضاف بزشكيان في مقابلة مع صحيفة «طهران تايمز»، نشرت اليوم (الأحد): في السابق كان البعض يقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستنشأ مشكلات، لكننا لم نربط مستقبل بلدنا أو أنفسنا أو منطقتنا بالمفاوضات بأي حال، ونحن نتابع أعمالنا.وأفاد بأن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات، معتبرا أن طهران لا تتفاوض مع واشنطن من موقف ضعف.من جانبه، أرجع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري، سبب تأجيل جولة المفاوضات إلى «تحركات محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بحسب قوله.يذكر أن جولتين كانتا عقدتا في مسقط منذ 12 أبريل الماضي، وواحدة في روما وسط أجواء إيجابية، بحسب ما أكد حينها الوفدان الأمريكي والإيراني. إلا أن الجولة الرابعة علقت وسط غموض لف الأسباب، لكن هذا التأجيل تزامن مع تلويح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض مزيد من العقوبات على إيران.وكان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد في مقابلة مع «فوكس نيوز»، الخميس، أن على طهران «أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وتوقف دعمها للجماعات الإرهابية والمليشيات الإقليمية مثل الحوثيين في اليمن». وأكد أن بلاده تصرّ على السماح بمشاركة أمريكية في عمليات التفتيش على جميع المنشآت النووية، بما في ذلك المواقع العسكرية.فيما كرر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أن المحادثات لن تتطرق إلى برنامج الصواريخ بل ملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية.