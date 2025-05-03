حذرت السلطات اللبنانية اليوم (السبت) حركة «حماس» من قيامهم بأي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى توتير الساحة الجنوبية للبلاد، خلال استدعاء ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي إلى إدارة الأمن العام ببيروت.وأبلغ المدير العام للأمن العام اللواء حسين شقير ممثل «حماس» أحمد عبدالهادي، وعضو القيادة السياسية للحركة أيمن شناعة، تحذير لبنان الذي يشدد على ضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني أو السيادة الوطنية.وأوضح اللواء شقير في تصريح أنه قدم لوفد الحركة بحضور مدير الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، توصيات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بنشاط «حماس» في لبنان، محذراً من قيامهم بأي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى توتير الساحة الجنوبية.وقال شقير: طالبتُ ممثلي «حماس» بتسليم المتهمين الأربعة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، إلا أنهم طلبوا مهلة 48 ساعة كحد أقصى لتسليمهم إلى مخابرات الجيش اللبناني، وتعهدوا بالالتزام بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة اللبنانية.وأكد مدير الأمن العام اللبناني أن الإجراءات الأمنية تم تشديدها على المعابر، مع تدقيق مكثف في حركة الدخول والخروج، لمنع أي خرق أمني أو تصعيد، مشدداً على ضرورة التعامل الإنساني مع الحالات القادمة من جرمانا والسويداء.