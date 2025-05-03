انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس اليوم (السبت)، عزام الأحمد أميناً لسر اللجنة التنفيذية بالإجماع، وهو المنصب الذي كان يتولاه حسين الشيخ قبل اختياره نائباً للرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن اللجنة التنفيذية أقرت برنامجاً خاصاً لمواجهة المخاطر المترتبة على استمرار اجتياحات جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي الدولة الفلسطينية، وخصوصاً مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية والأغوار، وإحباط مخططات التهجير ومصادرة الأراضي والضم الصامت للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال، مبينة أن اللجنة ناقشت الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في يونيو القادم برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.ووجهت اللجنة الدعوة إلى الدول كافة الراغبة في تحمل مسؤولياتها، من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية فوق أرضه، موضحة أن اللجنة التنفيذية اتخذت مجموعة من القرارات، بهدف تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.وأكدت اللجنة عقد اجتماعاتها بشكل دوري، محذرة من محاولات إشاعة الفوضى في قطاع غزة من خلال سرقة المخازن، والمواد الغذائية والطبية، من قبل عصابات السطو والفوضى التي لن يستفيد منها سوى قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في عدوانها وارتكاب المجازر الوحشية وتدمير المباني والمستشفيات، وفقاً لوكالة الأنباء.وأقرت اللجنة التنفيذية الملاحقة لكل الخارجين عن القانون ومحاسبتهم وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين، بالتعاون مع القوى الوطنية والمؤسسات الشعبية والمجتمعية كافة.