احتجزت السلطات السورية، اليوم (السبت) في دمشق، الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» طلال ناجي وذلك عقب توجهه لمراجعتها.

وقال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بدمشق: طلال ناجي ذهب لمراجعة أحد الفروع الأمنية في دمشق بناء على طلب السلطات ولم يعد منها، مبيناً لقناتي «العربية والحدث» أنهم تفاجئوا باعتقاله.

وأشار إلى أن دمشق مارست مؤخراً ضغوطاً على الجبهة شملت المنع من ممارسة العمل السياسي ومصادرة المكاتب ومنع الأنشطة التجارية والاستثمارية.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصدر في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» أنهم أجروا اتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في حركة حماس خالد مشعل لطلب تدخلهم العاجل مع دمشق.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة مقربة من نظام الحُكم السابق في دمشق وقاتلت إلى جانبه في سنوات النزاع الأولى.

وانتخب ناجي أميناً عاماً للجبهة في يوليو 2021، بعيد وفاة أحمد جبريل الذي أنشأ القيادة العامة في العام 1968 إثر انشقاقه عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واتخذ جبريل، الذي كان يحمل الجنسية السورية، موقفاً صارماً بدعم النظام السوري عقب اندلاع النزاع في البلاد في العام 2011، وشارك فصيله في القتال إلى جانب قوات الأسد خصوصاً في معارك مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق ضد فصائل معارضة.

ويأتي توقيف ناجي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد» الفلسطينية، أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها في دمشق.