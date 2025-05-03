أوقفت محكمة في جمهورية داغستان الروسية مواطنة مؤيدة للإرهابيين لمدة شهرين، للاشتباه في تورطها بالتحضير لعمل إرهابي ضد قوات إنفاذ القانون في الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق اعتقال فتاة مؤيدة للإرهابيين، بالتعاون مع وزارة الداخلية في منطقة خاسافيورت بداغستان، موضحة أن الفتاة كانت تخطط لتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من مبنى إداري تابع لجهات إنفاذ القانون في مدينة خاسافيورت، وتم ضبط مكونات العبوة الناسفة المحضرة لديها، كما عُثر على مراسلات تناقش فيها مع أحد الإرهابيين تفاصيل التفجير المخطط له وقسَم الولاء للجماعة الإرهابية.

وأكدت المتحدثة باسم المحاكم العامة للجمهورية زاريما مامايفا أن محكمة منطقة سوفيتسكي في مدينة محج قلعة قررت إيداع المشتبه بها في التحضير لعمل إرهابي الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، حتى الأول من يوليو القادم.

وأقرت الفتاة الموقوفة في الفيديو الذي نشرته هيئة الأمن الروسية بأنها تعمل ضمن مجموعة متشددة، وتعرفت على شخص يدعى عبدالله طلب منها تصوير مؤسسات مختلفة في مدينة ومنطقة خاسافيورت، وأعطاها تعليمات بشراء مواد مختلفة لتنفيذ عمل إرهابي.