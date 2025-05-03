اختار حزب سلطة الشعب الكوري الجنوبي اليوم (السبت) الناشط العمالي السابق الذي تحول إلى سياسي محافظ كيم مون سو مرشحه لخوض انتخابات الثالث من يونيو، بعد أن حصل على 56.5% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب، التي تضمنت أصوات ناخبي الحزب ونتائج استطلاعات الرأي العام، متغلباً على زعيم الحزب السابق هان دونغ هون الذي حصل على 43.5%.

ويواجه كيم المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي لي جيه ميونغ في سباق سيحدد خليفة الرئيس السابق يون سيوك يول الذي أُقيل من منصبه بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر الماضي.

وتعهد كيم بتوحيد الحزب والعمل مع القوى السياسية الأخرى لضمان الفوز، موضحاً في خطاب قبوله لمنصبه أنه سيرسي تضامناً قوياً مع أي قوى لمنع لي جيه ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي من تولي الرئاسة.

وقال كيم: سأسعى لتحقيق ذلك من خلال عملية ونهج مقبولين لدى الشعب وأعضاء الحزب على حد سواء، متعهداً بالسعي لإجراء تعديلات دستورية وإصلاحات شاملة في الأنظمة السياسية والقضائية والانتخابية، بما في ذلك مقترحات لإلغاء الامتيازات الممنوحة للمشرعين ونظام التصويت المبكر.

ووعد بأن يكون رئيساً أميناً ملتزماً بالقضاء على التهديد النووي الكوري الشمالي والعمل على تحقيق الوحدة مع الشمال، مشدداً بالقول: سأضمن ألا تتمكن القوى المتطرفة التي تسعى لتقويض نظامنا من زعزعة استقرار هذه الأمة، مضيفاً: سأدعم بقوة جمهورية كوريا كدولة حرة وديمقراطية.