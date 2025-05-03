ألقت السلطات الأمنية في إسبانيا (الجمعة) القبض على المستشار الخاص لرئيس وزراء غينيا بيساو في مدينة تينيريفي بجزر الكناري، في إطار تحقيقات تتعلق بتهم الفساد وتهريب المخدرات، وبحسب أوامر المحكمة في تنيريفي فإنه سيتم وضع المستشار محمد جميل دربة في الحبس الاحتياطي من دون الحق في دفع الكفالة باعتباره زعيم عصابة.

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها أن المستشار الخاص لرئيس وزراء غينيا بيساو أُلقي القبض عليه مع تسعة آخرين من ضمنهم اثنان من ضباط الشرطة المتقاعدين، وواحد لا يزال في الخدمة.

وكان رئيس وزراء غينيا بيساو روي دوارتي دي باروس قد عيّن محمد جميل دربه مستشاره الخاص في 2024، كما اختاره عضواً دائماً في لجنة العلاقات الدولية والتجارة التابعة لحكومة غينيا بيساو، رغم أن دربه يحمل جنسيتين من لبنان وغينيا بيساو.

ويقيم دربه أغلب أوقاته في جزر الكناري، ويتمتع بشبكة علاقات واسعة مع التجار ورجال العمال، ويقول الأمن الإسباني إن له علاقات مع التنظيمات العاملة في تجارة المخدرات والممنوعات، وسبق أن اعتقل في إسبانيا في 2001 بتهمة الاحتيال على مواطنين من ألمانيا وبريطانيا، ويُتّهم بأنه كان على ارتباط بـ«حزب الله» اللبناني.

وذكر الأمن الإسباني في حينه أن محمد دربة كان على صلة بمليونير بريطاني حكم عليه بالسجن ثماني سنوات في العاصمة لندن في 2001 بتهمة الاحتيال.