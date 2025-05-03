دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (السبت)، نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلال اتصال هاتفي، إلى حل النزاع بين نيودلهي وإسلام أباد بالوسائل السياسية، حسبما أفاد تلفزيون «آر تي» الروسي.

وقال التلفزيون الروسي إن لافروف بحث مع الوزير الهندي الأزمة الحالية التي أدت إلى تدهور العلاقات بين الهند وباكستان، داعياً إلى تسوية الخلاف بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وأجرت باكستان اليوم تجربة إطلاق لصاروخ بالستي، وبحسب الجيش الباكستاني فإن الصاروخ أرض-أرض يبلغ مداه 450 كيلومتراً.

وأشار الجيش إلى أن الهدف من إطلاق الصاروخ هو ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقق من المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم في الصاروخ وتعزيز خصائص المناورات.

وتشهد العلاقات بين الجارتين النوويتين الهند وباكتسان توتراً متزايداً منذ «هجوم كشمير» الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، ما أثار إدانات واسعة ودعوات دولية لضبط النفس.

واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الهجوم، وهو ما تنفيه إسلام آباد، مؤكدة أن لديها معلومات مخابراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شنّ عمل عسكري.

وأغلقت الهند وباكستان معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلّقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما بعضاً، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل منذ الهجوم.

وعلّقت الهند اتفاقاً رئيسياً لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيوياً لإمدادات المياه في الدولة المجاورة.