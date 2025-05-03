عزت صحيفة «واشنطن بوست» أسباب إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستشاره للأمن القومي مايكل والتز إلى غضب ترمب منه بعد تنسيقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وأفادت الصحيفة أن خطأ والتز بإضافة صحفي إلى دردشة خاصة على منصة «سيغنال» كان فقط القطرة التي أفاضت الكأس، إذ سبق وتصادم مرات عدة بمسؤولين بارزين في عدة مجالات، منها التدخل عسكرياً في إيران، مبينة أن كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز هي الأخرى لاحظت أن والتز لم يعد يناسب الرئيس.

ونقلت «واشنطن بوست» عن مصدرين، أن والتز أغضب ترمب بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في بداية فبراير، وبدا مستشار الأمن القومي الأمريكي متبنياً قناعة نتنياهو بأن الوقت قد حان لتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترمب رأوا أن والتز كان يحاول ترجيح كفة العمل العسكري، وأنه كان يعمل بتنسيق وثيق مع الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين في البيت الأبيض قولهما، إن إقالة والتز جاءت رغم محاولات بعض أعضاء الإدارة البارزين بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس إنقاذه، مبينة أن أعضاء ضمن إدارة ترمب شعروا أن أيام والتز معدودة حتى قبل فضيحة «سيغنال»، وحذروه من أنه قد يكون من أوائل المستشارين الكبار الذين سيُستبدلون.

وذكرت الصحيفة أن تعيين والتز، كان مفاجئاً منذ البداية، فعلى الرغم من ولائه للرئيس ترمب، فإن توجهاته في السياسة الخارجية كانت تميل إلى التشدد، مشيرة إلى أن والتز كان يتبع نهجاً صارخاً تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعكس ترمب وسياسته التصالحية.