أعلن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم (السبت)، نقل الرئيس إلى مستشفى عسكري في بلغراد بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، دون توضيح السبب.

وقال مكتب فوتشيتش: «تم إدخاله إلى الأكاديمية الطبية العسكرية فور وصوله» إلى بلغراد، مضيفاً أنه سيقدم تحديثاً في الوقت المناسب حول صحة الرئيس بمجرد الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.

وكانت وسائل إعلام صربية قد تحدثت عن «وعكة» أجبرته على قطع زيارته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فلوريدا، مبينة إن قرار العودة إلى صربيا جاء بعد مشاورات مع الأطباء.

ذكر التلفزيون الصربي أن رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش أصيب بوعكة صحية مفاجئة بينما كان في فلوريدا أمس (الجمعة)؛ مما دفعه لإلغاء اجتماعاته المقررة في الولايات المتحدة والعودة إلى وطنه.

وكان فوتشيتش قد قال إنه يخطط للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأعضاء آخرين رفيعي المستوى في الحزب الجمهوري وذلك بعد وصوله إلى فلوريدا (الأربعاء) ولقائه السيناتورة الأمريكية كلوديا تيني، وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني، ورواد أعمال صرب من الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «بليك» الصربية اليومية.

وكتب ريتشارد غرينيل، المبعوث الخاص للرئيس ترمب، عبر منصة «إكس» تعليقاً على خبر وعكة فوتشيتش: «أنا آسف لأننا لم نلتقِ، لكن أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام».