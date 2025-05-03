قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يحتاج بتاتا إلى منبه للاستيقاظ في الصباح، لكنه في بعض اللحظات المهمة بشكل خاص يلجأ إلى مساعدة المساعدين.

وأضاف رئيس الدولة، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، الذي قام بإعداد فيلم وثائقي بمناسبة مرور 25 عاما على وجود بوتين في منصب الرئاسة: «أستيقظ بمفردي، بدون منبه».

وكشف الرئيس الروسي للصحفي بافيل زاروبين، أنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة.

وشدد بوتين أنه يتمكن دائما بنجاح من كبح هذه الرغبة الجامحة.

جاء ذلك، في مقطع من الفيلم الوثائقي «روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما»، الذي نشره الصحفي زاروبين على قناته في «تيلغرام».

وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال زاروبين حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: «دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة».

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد ذكر أن الفيلم الوثائقي سيعرض في الرابع من مايو الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو على قناة «روسيا-1» التلفزيونية.

وفي الفيلم المذكور عرض الرئيس شقته «المذهبة» في الكرملين، بما في ذلك موجودات الثلاجة وما على الطاولة.

وقال الرئيس بوتين إنه يدعو بعض الزعماء الأجانب لزيارة شقته في الكرملين، خلال وجودهم في روسيا. وذكر أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون زار هذه الشقة، وكذلك تمت دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إليها.

وكان الرئيس بوتين قد نوه في وقت سابق، بأنه خلال رحلات ومهمات العمل المتوترة لا يمضي أكثر من ست ساعات في النوم، لكنه رغم ذلك يحصل على قسط كاف من النوم لأنه ينام في الليل.

وأطلع بوتين زاروبين أيضا على مكتبة ذات جدران خشبية داكنة، وغرفتي نوم، و«كنيسة منزلية» صغيرة.

ودخل الاثنان قاعةً فخمةً مُزيّنةً بجدران مُذهّبة، ومرايا كبيرة بإطارات ذهبية، وثريات ذهبية، ونباتاتٍ غريبة الشكل.

وكانت توجد صورة كبيرة للإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث في مكان بارز، ويوجد أيضا بيانو أبيض كبير بجوار النافذة، يزعم بوتين أنه نادرا ما يتمكن من العزف عليه.

يذكر أنه تم انتخاب بوتين رئيسا لروسيا لأول مرة في 26 مارس عام 2000. وتولى منصبه في 7 مايو 2000.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد أنه قريبا سيتم إصدار فيلم وثائقي عن الرئيس فلاديمير بوتين وقيادته لروسيا خلال الـ25 سنة الماضية. وبالفعل سيتم عرض هذا الفيلم، على قناة روسيا-1، التلفزيونية يوم غد (الأحد).

وأشار الرئيس بوتين إلى أن المساعدين يتصلون به إذا كان هناك أي أمر جدي حقا «أطلب من المساعدين الاتصال بي. لكن كقاعدة عامة، أستيقظ بمفردي».