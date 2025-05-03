في سلسلة غارات وُصفت بأنها الأعنف منذ بداية العام، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بنحو 18 غارة مراكز عسكرية في جميع أنحاء سورية، ليل الجمعة السبت.وأعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم موقعا عسكريا ومضادات للطائرات وبنى تحتية لصواريخ أرض-جو في سورية بطائرات مقاتلة. وأضاف في منشور على «إكس»، اليوم (السبت)، أنه سيواصل عملياته للدفاع عمن وصفهم بالمدنيين الإسرائيليين.وأكدت وكالة «سانا» مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الغارات الإسرائيلية على دمشق وريفها.فيما نقلت «العربية» عن مصادر مطلعة قولها إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على الفوج 41 قرب مشفى حرستا شمال شرق العاصمة السورية دمشق، كما شنت غارات على أطراف حي برزة شمال العاصمة دمشق.واستهدفت غارة مقرا في الفرقة الأولى التابعة للنظام السابق، وشنت طائرات حربية غارات على أطراف مدينة حماة وسط سورية، وغارات على مواقع عسكرية في منطقة جبل الشعرة في محافظة اللاذقية.ونفذ طيران الاحتلال 4 ضربات على مواقع في حرستا بريف دمشق وقرب جبل قاسيون في دمشق.واستهدفت الغارات الإسرائيلية، الكتيبة الصاروخية شمالي درعا. وأكدت مصادر «العربية» استهداف الطيران الإسرائيلي للفوج 175 الواقع بالقرب من أزرع، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية كتيبة الدفاع الجوي شمال مدينة أزرع بريف درعا الشرقي. وأفادت أن سربا من الطيران الإسرائيلي دخل أجواء سورية فوق دمشق ودرعا وحمص وحماة. وأعلنت المصادر هبوط مروحية إسرائيلية في السويداء ومن ثم إلى الجولان.وكانت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة على أهداف أرضية قرب مدينة السويداء جنوبي سورية، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، نقلا عن وكالة «تاس» الروسية.وأفادت مصادر محلية بأن الضربة استهدفت وحدات من قوات الأمن الخاضعة لسيطرة السلطات السورية الجديدة، والتي كانت متمركزة في منطقة كناكر، وتشارك في عملية لإعادة النظام إلى محافظة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية، بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة.من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تجهز أهدافا إضافية لضربها في سورية، مؤكدة أن إسرائيل حددت أهدافا عسكرية وأخرى لضربها. وذكرت أن الأهداف الجديدة التي تم تحديدها في سورية تحظى بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية، بما في ذلك الضربة التي نفذتها قرب القصر الرئاسي في دمشق.وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يدين انتهاكات إسرائيل لسيادة سورية، بما في ذلك الغارات الجوية قرب القصر الرئاسي في دمشق، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتوقف هذه الهجمات، وأن تحترم إسرائيل سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها. وأضاف أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف المعنية إلى وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد إضافي.