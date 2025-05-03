لوحت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا بإمكانية الانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في حال لم يتم إحداث أي تقدم بالمفاوضات.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، في مداخلة مع «فوكس نيوز»، اليوم (السبت): موقفنا لم يتغير بشأن دور الوساطة في محادثات السلام بأوكرانيا، محذرة من أنه إذا لم يتم إحراز تقدم بمحادثات أوكرانيا سنتراجع عن دورنا كوسيط.وأفادت بأن النقاش سيكون حول تغيير دور الولايات المتحدة، قائلة إن بعض وسائل الإعلام فسرت هذا الأمر على أنه خروج من أوكرانيا أو الخروج من عملية السلام، لكن هذا غير صحيح.. هذا لا يعني أننا نتخلى عن رغبتنا في تحقيق وقف إطلاق النار، أو نبذل ما في وسعنا للمساعدة في هذا الإطار، أو لإنهاء الصراع برمته.وأعلنت وزارة الخارجية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات إف-16، إضافة إلى برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة، في صفقة كان الرئيس السابق جو بايدن قد أعطى الضوء الأخضر لها بعد بدء الحرب.وقالت إنها أخطرت الكونغرس بموافقتها على صفقة لأوكرانيا بقيمة 310 ملايين دولار، تشمل تزويدَها بمعدات وخدمات لصيانة طائرات إف-16.وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، قال أمس الأول (الخميس)، لشبكة «فوكس نيوز» إن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي في أي وقت قريب.واعتبر أن الأمر سيكون متروكا للروس والأوكرانيين الآن بعد أن أصبح كل طرف يعرف شروط الطرف الآخر للسلام «الأمر متروك لهم للتوصل إلى اتفاق ووقف هذا الصراع الوحشي والهمجي». وأضاف فانس: الأمر لن ينتهي في وقت قريب ما لم يحدث تغير في المواقف.من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن أوكرانيا وروسيا لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق سلام رغم بعض التقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة، محذرا من أنه بدون تحقيق انفراجة في الوقت المناسب، فإن الرئيس ترمب قد يعيد النظر في الدور الأمريكي في الوساطة.وأضاف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: لقد اقتربوا من بعضهم، لكنهم لا يزالون بعيدين عن بعضهم، وسيتطلب الأمر انفراجة حقيقية هنا في وقت قريب جدا لجعل هذا الأمر ممكنا، معتبرا أنه بخلاف ذلك سيتعين على الرئيس ترمب أن يتخذ قرارا بشأن مقدار الوقت الذي سنخصصه لهذا الأمر. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تواجه قضايا عالمية ملحة أخرى، وذكر الصراع التجاري مع الصين وخطط إيران النووية كأمثلة على ذلك.وجدد روبيو التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه احتلال أوكرانيا بأكملها، ولا يمكن لأوكرانيا أن تدحر القوات الروسية إلى مواقعها التي كانت عليها في عام 2014.