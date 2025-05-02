أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الغارات التي شنتها إسرائيل على أهداف في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن تلك الغارات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً ومداناً على سيادة سورية.

وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية -في بيان لها- على أن تلك الاعتداءات «تمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الاسرائيلية على الإقليم السوري»، مؤكدة أن هدف إسرائيل من الهجمات والاعتداءات المتكررة «زعزعة الأوضاع والتدخل في الشؤون الداخلية والتغول على أراضي سورية».

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية شهدت سورية تصاعداً في الغارات الإسرائيلية على أراضيها، حيث استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية وأهدافاً استراتيجية، بدعوى منع نقل أسلحة إلى جماعات مسلحة مثل حزب الله أو تقويض نفوذ إيران في البلاد.

وتعد الغارات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على محيط القصر الرئاسي في دمشق جزءاً من هذه السلسلة المتكررة من الهجمات، التي تُعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية.

وأثارت الضربات الإسرائيلية قلقاً إقليمياً، حيث ينظر إليها كمحاولة لاستغلال الأوضاع في سورية وإشعال توترات إضافية في المنطقة، وسط إدانات عربية واسعة لهذه الاعتداءات على السيادة السورية، وإدانة جامعة الدول العربية التي تؤكد رفض الدول الأعضاء هذه الاعتداءات وتطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد.