أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن وجود الرئيس السوري أحمد الشرع، في القمة العربية القادمة مهم، مؤكدا أنه يمثل الدولة السورية بغض النظر عن طريقة تغيير السلطة.وقال السوداني في تصريحات صحفية، اليوم (الجمعة)، إن عقد القمة في العاصمة بغداد مهم، كونه يؤكد دور العراق في المنطقة بحكم مواقفه المتوازنة وتأكيده على مجمل القضايا، مضيفا أن العراق سيكون بلدا مبادرا في القمة، وسيطرح الحلول لمختلف الأزمات بالمنطقة. واعتبر أن دعوة الرئيس السوري للقمة جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف لدى جامعة الدول العربية.ولفت السوداني إلى أن وجود الشرع في القمة مهم لتوضيح رؤية سورية الجديدة، في ظل الحرص العربي على أن تتجاوز سورية محنتها، مشددا على أن «أمن سورية جزء من الأمن القومي للعراق».ودعا إلى ضرورة تبني مواقف واضحة لتحقيق الاستقرار في سورية ومواجهة التحديات خصوصا الأمنية، محذرا من أن عصابات داعش تتواجد في سورية بفاعلية ونشاط واضح.من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: إن قوات الاحتلال هاجمت هدفا قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق. وهي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سورية في غضون يومين.وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس: «شنت إسرائيل الليلة الماضية غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق».وكان كاتس، حذر أمس، من أن إسرائيل سترد بقوة في حال لم تحمِ السلطات السورية الدروز، عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق.