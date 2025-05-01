أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم (الخميس) تأجيل المحادثات الأمريكية - الإيرانية التي كانت مقررة يوم السبت في روما إلى أجل غير معلوم.وكتب البوسعيدي على حسابه في «إكس»: «لأسباب لوجستية، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مُقرراً مبدئياً يوم السبت 3 مايو»، مضيفاً: «سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين».وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي نقل عن ثلاثة مصادر قولهم إن الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت، من المرجح أن تؤجل إلى الأسبوع القادم، موضحاً أن اجتماعا كان من المقرر عقده يوم الجمعة بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) قد يؤجل أيضا.وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز قال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» في وقت سابق اليوم، إن ستيف ويتكوف، كبير مفاوضي الإدارة الأمريكية، مستعد لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات.وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اليوم؛ إثر فرض واشنطن عقوبات على طهران وإطلاق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تحذيرات لإيران.واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بممارسة «سلوك متناقض» والإدلاء بتعليقات استفزازية، منتقداً النهج المتناقض لصناع القرار الأمريكيين وافتقارهم لحسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية.وقال بقائي: «مسؤولية العواقب والآثار المدمرة للسلوك المتناقض والتعليقات الاستفزازية للمسؤولين الأمريكيين بشأن إيران تقع على عاتق الجانب الأمريكي».