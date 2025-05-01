أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اليوم (الخميس) أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب بعيداً عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة من أن أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، محذراً من أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وكتب الشيباني على حسابه في «إكس» إن تجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالباً ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري، مشدداً بالقول: ومن هنا، فإن من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام.

وأضاف: نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيداً عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سورية من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية، مشيراً إلى المرحلة الحرجة من تاريخ بلاده.

وأكد وزير الخارجية السوري أن الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، لافتاً إلى أن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع.

وأعرب الشيباني عن شكره للإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك، وعلى نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سورية، مبيناً أنه شدد على ضرورة رفع العقوبات كاملاً وفتح المجال أمام الشعب السوري للعيش بكرامة وحرية.

وقال وزير الخارجية السوري هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار استعادة سورية لمكانتها الإقليمية والدولية، وتعبيراً واضحاً عن إرادة السوريين في إيصال صوتهم والتفاعل الإيجابي مع العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.