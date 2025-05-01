في إطار جهوده الكبيرة والمستمرة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم وتعزيز الأمن المجتمعي في بلد أنهكته الحروب والصراعات، أتلف مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن اليوم (الخميس) 4146 قذيفة وذخائر وألغاما من مخلفات الحرب غير المنفجرة في وادي دوفس بمديرية زنجبار بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأفاد المشروع في بيان نشر على موقعه الإلكتروني بأن العملية التي نفذها فريق المهمات الخاصة الأول التابع للمشروع، شملت 21 قذيفة عيار 152 ملم، و35 قذيفة عيار 85 ملم، و33 قذيفة هاون عيار 85 ملم، و31 قذيفة عيار 100 ملم، و1200 طلقة عيار 7.62 ملم، و500 طلقة عيار 50 ملم، و2000 طلقة منمي.

وأشار إلى أنه تم في العملية التخلص أيضاً من 261 فيوزاً متنوعاً، و31 قنبلة يدوية، و15 قذيفة خارقة مصممة لاختراق الدروع، و10 ألغام مضادة للدبابات، 9 ألغام مضادة للأفراد.

وقال قائد فريق المهمات الخاصة الأول المهندس منذر قاسم إن الفريق نفّذ العملية بنجاح في منطقة آمنة بعيداً عن التجمعات السكنية والمناطق الزراعية، تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة، رغم ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الظروف الميدانية، مضيفاً: عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظراً لأهمية مهماتنا في حماية حياة المواطنين الأبرياء.

وتشكل الألغام التي زرعها الحوثيون في عدد من الطرق والمزارع في القرى والمدن اليمنية أكبر خطر يهدد المجتمع اليمني، رغم الجهود التي يبذلها مشروع «مسام» لنزع الألغام والذي أثمرت جهوده في تأمين عدد من القرى والتجمعات السكنية وأعادت الحياة إلى عدد من المزارع والأرياف والسواحل اليمنية الشاسعة.

وتلقى الجهود الكبيرة التي يبذلها مشروع مسام السعودي ارتياحاً شعبياً يمنياً واسعاً، خصوصاً أن جهوده لا تقتصر على عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة وبقايا الحرب وتفكيك تلك الآفة بل أيضاً يعمل جاهداً لتوعية المجتمع بخطر الألغام عبر تنفيذ عدد من البرامج التعليمية في المدارس والأرياف والتجمعات السكنية.