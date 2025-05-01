فيما أكدت مصادر طبية مقتل 14 مدنياً في قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم (الخميس)، أن القطاع دخل «مرحلة متقدمة من المجاعة» جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ الثاني من مارس الماضي.

وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة: «الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا خانقا ويغلق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهرين، ويمنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما أدخل القطاع فعليا في مرحلة متقدمة من المجاعة، في واحدة من أبشع صور التجويع الممنهج التي يشهدها العالم الحديث».

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أممية ومسؤولين إسرائيليين قولهم: إن إسرائيل أعلنت 70% من قطاع غزة إما مناطق عسكرية أو قيد الإخلاء منذ استئناف القتال، مبينة أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر اليوم إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشدداً بالقول: يجب ألا تكون المساعدات وأرواح المدنيين ورقة مساومة سياسية.

وأشار إلى أن الطريقة التي عرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات لا تفي بالغرض، جاء ذلك بالتزمن مع تأكيدات لمصادر طبية مقتل 14 شخصاً منذ الفجر وإصابة آخرين في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم مقتل 18 وإصابة 77 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي تسبب بمقتل 52,418 فلسطينياً، وإصابة 118 ألفاً منذ 7 أكتوبر 2023.

من جهة أخرى، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هزيمة حماس أهم من إطلاق سراح الأسرى الـ59، جاء ذلك بالتزامن مع تهديدات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بزيادة شدة العمليات في غزة قريباً إذا لزم الأمر.