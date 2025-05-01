أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، مقتل لبناني وسوريين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي: «شن الاحتلال الإسرائيلي غارة بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، أدت إلى سقوط 3 قتلى لبناني وسوريين، فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيرة معادية شنت غارة على سيارة بيك أب لجمع الخردة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا، مما أدى إلى مقتل مواطن لبناني واثنين من التابعية السورية».غير أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: «الجيش قتل عنصراً من حزب الله جنوبي لبنان».وكانت إسرائيل استهدفت بغارة بواسطة مسيرة بلدة عيترون في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية.وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال أمس إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقاتها والاعتداءات التي تطال مختلف المناطق اللبنانية.وأكد سلام خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية في الجنوب (اللبناني) الميجور جنرال جاسبير جيفيرز، والميجور جنرال مايكل ليني، أن الجيش اللبناني يواصل مهماته في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية.