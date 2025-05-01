اتهم الجيش السوداني اليوم (الخميس) قوات الدعم السريع بمهاجمة مدينة النهود غرب كردفان وقيادة فرقة للجيش بولاية النيل الأبيض، مؤكداً مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي على مدينة الفاشر.

وأعلن مصدر عسكري سوداني اليوم مهاجمة قوات الدعم السريع مدينة النهود العاصمة الإدارية الجديدة لولاية غرب كردفان بأكثر من 300 مركبة قتالية، مبيناً أن قوات من الجيش والقوات المساندة له تمكنت من صد الهجوم ولا يزال القتال مستمراً في المحور الشمالي للمدينة والجيش يسيطر على الوضع هناك.

وكان مصدر عسكري سوداني آخر قال إن قوات الدعم السريع استهدفت قيادة الفرقة الـ18 التابعة للجيش السوداني بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت المسيرات في هجماتها على مواقع الجيش بكوستي.

ولفت إلى أن أكثر من 3 صواريخ أطلقها المهاجمون على مواقع الجيش، ما أدى إلى حدوث انفجارات قرب القيادة. جاء ذلك بالتزامن مع مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين بقصف مدفعي مكثف للدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأعلن الجيش السوداني قطع إمداد الدعم السريع وتدمير 5 مركبات قتالية والاستيلاء على 3 أخرى، وتدمير مدفع هاون، وقتل 10 من عناصر الدعم في الفاشر، لكن قوات الدعم السريع قالت إنها تقدمت في أحياء جنوبي مدينة الفاشر وسيطرت على عدد منها.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر أمس من موسم الأمطار القادم ونقص التمويل، مؤكداً أنهما يهددان بكارثة ومجاعة في السودان.

وقال البرنامج إن نحو 638 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً، وهو أعلى عدد في العالم.