أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم (الخميس) أن أمريكا وإيران لا تسعيان إلى نسخة جديدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، موضحاً أن الاتفاق النووي الإيراني بات من الماضي.

وقال غروسي قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات الأمريكية-الإيرانية: «لا أعتقد أن إيران وأمريكا تسعيان لنسخة جديدة من الاتفاق النووي»، مبيناً أن تخصيب اليورانيوم مسألة محورية في التفاوض على أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن تجميع كمية كبيرة من اليورانيوم العالي التخصيب في إيران أمر يبعث على القلق، لافتاً إلى أن هذه المسألة جزء من النقاشات الفنية الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمسؤول إيراني كبير أمس (الأربعاء) إن بكين تقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها طهران في ما يتعلق ببرنامجها النووي، موضحاً خلال لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في البرازيل أن الصين تسعد برؤية الحوار المستمر بين إيران وأطراف أخرى وتدعم تعاون إيران الضروري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفرض البيت الأبيض أمس عقوبات على كيانات اتهمها بالتورط في التجارة غير المشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية، في محاولة لتكثيف الضغوط على طهران قبل المحادثات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات اليوم: «العقوبات الأمريكية الأخيرة تمثل دليلاً إضافياً على التناقض في سلوك صناع القرار الأمريكيين، وسعياً متعمداً لعرقلة التعاون الاقتصادي بين الدول»، مؤكداً أن «طهران ترى فيها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعدواناً مستمراً على الشعب الإيراني».