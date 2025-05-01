أعلن مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية رانا سناء الله خان اليوم (الخميس) استعداد بلاده للانضمام إلى تحقيق يجريه المسؤولون الهنود في هجوم كشمير للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين الجارتين، موضحاً أن الحرب مع الهند ستكون مدمرة للبلدين.

ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن خان قوله: «إن إجراء تحقيق من جانب طرف ثالث هو خيار آخر»، موضحاً أن بلاده تدين الهجوم الذي أودى بحياة العشرات.

بدوره، أعلن مدير الشؤون الدينية المحلية حفيظ نظير أحمد إغلاق المدارس القرآنية في الشطر الباكستاني من كشمير لمدة 10 أيام، قائلاً: «لقد قررنا عطلة من 10 أيام لكل المدارس (القرآنية) في كشمير، أي 1100 مدرسة تستقبل آلاف الأطفال».

وأرجعت السلطات المحلية في كشمير أسباب اتخاذ هذا القرار إلى التوتر عند الحدود وإمكان اندلاع نزاع، وتحمل الهند باكستان مسؤولية الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 26 شخصاً في 22 أبريل في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس اتصالاً بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ودعاهما إلى احتواء التوترات والحفاظ على السلم والأمن في جنوب آسيا.

وتنفي إسلام آباد ضلوعها في الهجوم، مؤكدةً أن لديها أدلة موثوقة على أن الهند تُخطط لضربة عسكرية وشيكة عليها وأنها سترد بشكل حاسم على أي عدوان.

وطالب وزير الخارجية الهندي اليوم بتسليم منفذي الهجوم ومن دعمهم وخطط للهجوم في كشمير إلى العدالة.

ويعيش نحو 1.5 مليون شخص بالقرب من خطّ وقف إطلاق النار على الجانب الباكستاني من الحدود، حيث انهمك السكان ممن لديهم القدرة على ذلك في تجهيز ملاجئ بسيطة تحت الأرض ذات جدران طينية مُدعّمة بالخرسانة.