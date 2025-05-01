وقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) اتفاقية مع أوكرانيا لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على حسابه في «إكس»: «في إطار جهود تأمين السلام الدائم، يسعدني أن أعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي يتم بموجبها إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين واشنطن وكييف للمساعدة في تسريع التعافي الاقتصادي في أوكرانيا»، موضحاً أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع حكومة أوكرانيا لإنشاء هذا الصندوق.

وأضاف: «نتطلع إلى تفعيل الشراكة الاقتصادية التاريخية بشكل سريع لتعود على الشعبين الأوكراني والأمريكي».

من جهتها، قالت مسؤولة أوكرانية إنها وقعت اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار بلادها، في أعقاب انتهاء الحرب مع روسيا، بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من شأنه أن يتيح للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية والمساهمة أيضاً في أمن أوكرانيا.

وكتبت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو على حسابها في «إكس»: «بالتعاون مع الولايات المتحدة، نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا، ويتيح تفعيله للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار بشكل متساو»، موضحة أن الولايات المتحدة ستساهم في الصندوق، إضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تقدم أيضاً مساعدات جديدة على سبيل المثال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي، في ما يعرف باسم «اتفاق المعادن».

وكانت محاولة سابقة لإبرام الاتفاق أواخر فبراير الماضي أثناء اجتماع عاصف في البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترمب ونائب الرئيس جي دي فانس قد فشلت، فيما عقد الرئيسان لقاء أخيراً على هامش جنازة البابا في الفاتيكان.