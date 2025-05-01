فيما تتواصل الحرائق في جبال القدس المحتلة، أعلنت إسرائيل اليوم (الخميس) احتراق أكثر من 24 ألف دونم حتى الآن وإخلاء أكثر من 9 مستوطنات ومواصلة حالة الطوارئ التي أعلنتها أمس.

وقالت سلطات الإطفاء الإسرائيلية إنها أصدرت أمراً بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى الكيان المحتل، فيما قالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنه جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة لإدارة إجلاء السكان من بلدات تهددها الحرائق، مقدراً تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق بملايين الدولارات.

واندلعت الحرائق أمس في غابات جبلية بين تل أبيب والقدس، ولا تزال مشتعلة في 9 بؤر، منها بيت مئير وشورش وشعار هاغاي ونافيه إيلان ومسيلات تسيون ونافيه شالوم ومنتزه كندا وعانافا. وأرجعت تقارير إعلامية إسرائيلية الأسباب إلى ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.

ورجح جهاز الشاباك إمكانية أن يكون الحريق مفتعلاً، وبدأ في التحقيق بحرائق جبال القدس لتحديد مكان مُشعلي الحرائق خصوصاً في ظل توسع الحريق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الإسرائيلية استمرار انتشار النيران خلال الساعات القادمة بسبب الرياح، فيما ذكرت تقارير أن الحرائق أتت على أجزاء من غابة إشتاؤول ومنتزه كندا الذي احترق بالكامل، ومنتزه عانافا ومنطقة ديريخ بورما وغابة شوريش غرب القدس.

وذكرت سلطات الإطفاء أن هناك 163 طاقم إطفاء و21 مركبة رباعية الدفع وطائرة شمشون تعمل منذ أمس لإطفاء الحرائق بينما ستنضم اليوم 12 طائرة إطفاء من الجو.

وأصيب نحو 20 إسرائيلياً جراء الحرائق واستنشاق الدخان، كما أصيب 12 من عناصر الإطفاء بينهم قائد الإطفاء إيال كاسبي.

وناشد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عدداً من الدول الأوروبية المساعدة في التعامل مع الحرائق في القدس، وسط توقعات أن تبدأ عمليات المساعدات الدولية اعتباراً من اليوم في ضوء القيود التي تواجهها طائرات مكافحة الحرائق في الرحلات الليلية.