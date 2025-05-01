تسلم الجيش الأمريكي نظاماً دفاعياً متطوراً صُمم خصيصاً لمواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها جماعة (الحوثيين) في منطقة البحر الأحمر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتأمين الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات المائية العالمية.

وسلمت شركة Epirus للمقاولات التقنية الدفاعية نظاماً لمكافحة أسراب من الطائرات المسيرة إلى أحد مراكز الحرب التابعة للبحرية الأمريكية. ووفقاً لموقع Breaking Defense يعتبر نظام الطاقة الموجهة الاستكشافية لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة ExDECS مشتقاً من نظام Leonidas Expeditionary من شركة Epirus، وفق موقع Breaking Defense.

وجرى تطويره بموجب عقد مع مكتب البحوث البحرية، وهو نظام عالي القدرة بالموجات الدقيقة، مُصمم لردع الهجمات التي تستخدمها جماعة «الحوثي» في اليمن بمنطقة البحر الأحمر، والتي تشمل سفناً سطحية مُحملة بالمتفجرات وطائرات مُسيّرة.

يأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية وأخرى عسكرية، وأدت إلى تعطيل حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب.

وفي تصريح لموقع Breaking Defense، قال الرئيس التنفيذي لشركة Epirus آندي لوري إن حرب الطائرات المسيرة تغير مسار القتال بسرعة، وتُعطي أنظمة مثل ExDECS قوات مشاة البحرية الأمريكية ميزة حاسمة من خلال تحييد العديد من التهديدات في آن واحد باستخدام نظام واحد، وهو ما يُطلق عليه «واحد ضد الكثير».

وأضاف: «يُمثل تسليم الشركة الأمريكية لنظام الطاقة الموجهة خطوة حاسمة نحو نشر حلول غير حركية لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة، وتعزيز قدرة قوات مشاة البحرية الأمريكية على الحركة والبقاء والقدرات القتالية».

وأكد أن تكنولوجيا شركته تعمل على تعطيل الأصول المعادية مؤقتاً، مثل محرك سفينة سطحية مسيرة، مع الحفاظ على سلامتها وعدم الإضرار بالبشر.

وتم تسليم النموذج الأولي لـExDECS إلى مركز الحرب السطحية البحرية Dahlgren في ولاية فرجينيا، حيث سيدعم النظام أهداف التجارب التي يقوم بها مشاة البحرية الأمريكية لتقييم فوائد HPM لمهمة الدفاع الجوي المنخفض (LAAD) وتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأرضي (GBAD).