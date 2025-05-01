أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الأربعاء) أنّ الولايات المتّحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقية لإنشاء «صندوق استثماري لإعادة الإعمار» بعد أسابيع من مفاوضات صعبة بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها «اعترافاً بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا، فإنّ هذه الشراكة الاقتصادية تضع بلدينا في وضع يسمح لهما بالتعاون والاستثمار معاً، لضمان أنّ أصولنا ومواهبنا وقدراتنا يمكن أن تعمل على تسريع إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا»، دون أي ذكر لتفاصيل عن فحوى الاتفاق.

وقالت الحكومة الأوكرانية إن الاتفاق مع واشنطن سيموّل مشاريع لاستخراج النفط والمعادن والغاز.

من جهتها قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو: «ينصّ الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف».

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.