أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم (الأربعاء)، أن الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد، موضحاً أن بلاده لن تنتظر إذناً من أحد للاعتراف بفلسطين.وقال لامي خلال جلسة استماع في مجلس اللوردات في لندن: هذا الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من مسار سياسي حقيقي نحو حل الدولتين وليس مجرد خطوة رمزية، مضيفاً: القضية الفلسطينية قضية عادلة، والفلسطينيون يستحقون وطناً خاصاً بهم.وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مدرج ضمن تعهدات حزب العمال في برنامجه الانتخابي، مؤكداً أن الخيار الوحيد هو حل الدولتين.وتعهد وزير الخارجية البريطاني بالعمل مع شركاء بلاده في فرنسا والسعودية نحو مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين لإبقاء خيار حل الدولتين حياً، مبيناً أن الاعتراف ليس نهاية المطاف بل البداية نحو حل سياسي واقعي، مع التأكيد على دور بريطانيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن في الدفع نحو تقدم ملموس على الأرض.يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أخيراً أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية يونيو القادم، خلال مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك في مقر الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا.وتعترف بالدولة الفلسطينية نحو 150 دولة، وفي مايو 2024، اتخذت إيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة، ثم تلتها سلوفينيا في يونيو من العام نفسه.