لأول مرة منذ إطلاق أمريكا «عملية الفارس الخشن» ضد الحوثيين في منتصف مارس الماضي، أعلن الجيش البريطاني اليوم (الأربعاء) شن هجمات على مواقع الحوثي في صنعاء بالاشتراك مع الجيش الأمريكي، مؤكداً أن ضرباته استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيرة حوثية في اليمن.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن استخبارات بلاده رصدت تجمعاً لمبانٍ بنحو 15 ميلاً جنوب صنعاء يستخدمها الحوثي لتصنيع المسيرات واستهداف السفن، مبيناً أن قواته نفذت ضربات ضد الحوثيين دفاعاً عن النفس ولحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الضربات تضع في أولوياتها تقليص قدرات الحوثيين، ومنع هجمات مستقبلية، وحماية الاستقرار الإقليمي وأمن بريطانيا القومي، مبيناً أن الضربات كانت ضد أهداف محددة بما يقلص المخاطر ضد المدنيين.

ولفت إلى أن توقيت مشاركة بلاده في الضربات تعزز الحملة الأمريكية وتحمي الاقتصاد البريطاني، مبيناً أن الضربات خفضت الهجمات الباليستية بـ69%، وهجمات الطائرات المسيرة بـ55%.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إن طائرات التايفون نفذت ضربات ناجحة ضد أهداف عسكرية حوثية باليمن في عملية مشتركة مع حلفائنا الأمريكيين.

وعقب الهجوم الذي استهدف عددا من المواقع في صنعاء والجوف وصعدة ليلة أمس وإعلان لندن تنفيذ الهجوم، توعد الحوثيون بريطانيا بالرد.

وأطلقت أمريكا عملية سمتها بـ«الفارس الخشن» في منتصف مارس الماضي لكنها في الآنة الأخيرة صعدت بشكل أقوى من غاراتها التي استهدفت عددا من المواقع الحوثية في صنعاء وصعدة وتعز والحديدة والمحويت والبيضاء ومأرب وعمران وأقر الحوثيون بتعرض مواقعهم لعدد من الضربات وهددوا بمزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأعلنت واشنطن منتصف الأسبوع الحالي سقوط مقاتلة من نوع «f18» من حاملاتها التي كانت تبحر في البحر الأحمر بشكل عرضي وأصيب خلالها بحار.