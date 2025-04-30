أصيب 12 شخصاً اليوم (الأربعاء) باختناق جراء الحرائق المندلعة في جبال القدس المحتلة. وبحسب «صحيفة يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية فإن إسرائيل تتجه لطلب المساعدة من 5 دول بينهم قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا.

وذكر شهود عيان أن النيران اقتربت من الطريق بشكل خطير، ما دفع مسافرين إلى ترك سياراتهم والفرار سيراً على الأقدام، وسط حالة من الفوضى والذعر على الطريق السريع رقم 1 في القدس.

وأظهرت مقاطع مصورة وصول النيران إلى طريق رئيسي في القدس وتدخل طائرات في محاولة لإخمادها. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإنه جرى استدعاء طائرات من سلاح الجو للمساهمة في إخماد الحرائق في جبل القدس.

ويحاول 50 فريق إطفاء متخصصا و12 طائرة للسيطرة على الحريق في غابات ومستوطنات غربي القدس، فيما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال وضع فرقة من الجيش في حالة تأهب قصوى لإنقاذ العالقين واستدعاء شاحنات إطفاء عسكرية.

ونقلت القناة 12 عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل تعيش حالة طوارئ قومية، مضيفا أنه يجب بذل كل الجهود الممكنة للإنقاذ والسيطرة على الحرائق.

وأمر وزيرا الدفاع رئيس الأركان إيال زامير ببذل جهود لمساندة فرق الإطفاء في التعامل مع الحرائق، وفيما لم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إسرائيلية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من التلال المحيطة. وأشارت إلى أن قوات الإطفاء والطوارئ تعمل على إخلاء المنطقة المتضررة، بينما تم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية كإجراء احترازي.