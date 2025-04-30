أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الأربعاء) تعيين عمر محمد أحمد صديق، وزيراً للخارجية، والدكتور التهامى الزين حجر محمد وزيراً لوزارة التربية والتعليم.

وكان البرهان، قد أقال في وقت سابق من الشهر الجاري، وزير الخارجية السابق علي يوسف الشريف من المنصب الذي سبق تعيينه فيه بمطلع نوفمبر 2024.يتزامن التعديل الحكومي السوداني قصفا بالمسيرات نفذته قوات الدعم السريع واستهدف مناطق في كوستي ودارفور، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أوساط المدنيين.وأوضحت مصادر عسكرية سودانية أن 11 شخصا بينهم 4 عسكريين، معظمهم من قوات النخبة أصيبوا خلال قصف استهدف مقر الفرقة 18 التابعة للجيش ومحطة إمداد للوقود بمدينة كوستي جنوبي السودان، موضحة أن مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع قصفت مقر الفرقة 18 وتصدت لها المضادات الأرضية التابعة للجيش.وأشارت المصادر إلى أن من بين العسكريين القتلى والمصابين عناصر من قوات النخبة وقوات حركة تحرير السودان مجموعة مصطفى طنبور التي تقاتل بجانب الجيش السوداني.وفي وقت سابق اليوم، أوضحت مصادر أن 11 جنديا قتلوا وأصيب آخرون في قصف بمسيرة نفذته قوات الدعم واستهدف محطة لإمداد الوقود في دارفور.وكانت أطراف الصراع قوات الدعم السريع وجنود الجيش السوداني والقوات المشتركة طالبوا بإخلاء الفاشر بصورة آمنة مع التزامها بتأمين ممرات للإخلاء، وتعهد الدعم السريع بمواصلة فتح وتأمين ممرات للمدنيين الذين يرغبون في الخروج طوعا من الفاشر.