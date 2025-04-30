وتأتي هذه العملية على خلفية تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، إذ تتهم طهران الاستخبارات الإسرائيلية بالوقوف وراء سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات عسكرية وعلمية إيرانية بارزة خلال السنوات الأخيرة. وسبق لإيران أن أعلنت عن إعدام أفراد آخرين اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بما في ذلك أربعة أشخاص في ديسمبر 2023، متهمين بالتخطيط لهجمات ضد منشآت عسكرية إيرانية بالتعاون مع الموساد.

أعلنت دائرة الإعلام في السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، إعدام جاسوس إسرائيلي رفيع المستوى. وأفادت بأن المتهم محسن لنغرنشین كان مساعداً ميدانياً لعدة عمليات للموساد الإسرائيلي، وكان متورطاً في التجسس لصالح تل أبيب، بحسب ما ذكرت «وكالة مهر» الإيرانية. وأكدت أن عملية الإعدام تمت صباح الأربعاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.وبحسب البيان، تم اعتقال الشخص الذي تعاون مع أجهزة الاستخبارات لصالح إسرائيل بتهمة المحاربة والإفساد في الأرض، بعد محاكمته عقب استكمال كافة مراحل الإجراءات الجنائية، حيث تم تأكيد الحكم من قبل المحكمة العليا، ليتم تنفيذ العقوبة.وأوضحت الوكالة أن «محسن لنغرنشین» انضم إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي منذ أكتوبر 2019، وبدأت أولى مهماته للموساد في شهر ديسمبر من العام نفسه بعد اجتيازه دورات تدريبية متعددة.وذكرت أنه خلال عامين من عمله كجاسوس تعاون بشكل وثيق مع ضباط رفيعي المستوى من إسرائيل، حيث قام بعدة مهمات مهمة، بما في ذلك دعم العمليات والمشاركة في موقع اغتيال «صياد خدائي».وكان حسن صياد خدائي ضابطاً عسكرياً في الحرس الثوري الإيراني، واغتيل في 22 مايو من العام 2022 من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا خمس رصاصات تجاهه أمام منزله في العاصمة طهران.