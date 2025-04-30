قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مازحاً إنه يرغب في أن يصبح البابا القادم للفاتيكان خلفاً للبابا فرنسيس الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 88 عاماً.ورداً على سؤال عمن يود أن يصبح بابا الكنيسة الكاثوليكية القادم، أجاب: «أود أن أصبح البابا. سيكون هذا خياري الأول». وأعلن ترمب أنه ليس لديه تفضيل معين، مضيفاً: «يجب أن أقول إن لدينا كاردينالاً من مكان يسمى نيويورك وهو جيد جداً، لذلك سنرى ما سيحدث».ولا يعد الكاردينال تيموثي دولان، رئيس أساقفة نيويورك، من بين المرشحين المحتملين لتولي المنصب، إلا أن القائمة تضم أمريكياً آخر هو الكاردينال جوزيف توبين، رئيس أساقفة نيوارك في ولاية نيوجيرسي، علما بأنه لم يسبق أن تولى أمريكي منصب البابا.وسافر ترمب وزوجته ميلانيا إلى روما في مطلع الأسبوع لحضور جنازة أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية.وتبادل ترمب والبابا فرنسيس الانتقادات على مدى عقد من الزمان، وكان أغلبها يتمحور حول مناشدة البابا التعاطف مع المهاجرين، وهي الفئة التي يسعى ترمب إلى ترحيلها.ومن المنتظر أن يدخل نحو 135 من الكرادلة الكاثوليك قريباً مجمعاً سرياً لاختيار البابا القادم للفاتيكان، من دون وجود أي مرشح واضح في الأفق.