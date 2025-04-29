استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم (الثلاثاء) أمين مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري محمد التويجري، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة المصرية القاهرة. وأعرب وزير الخارجية المصري، عن تقدير بلاده الكبير لأواصر الأخوّة والعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات الإقليمية دعماً لأمن واستقرار المنطقة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أعرب عبدالعاطي عن التطلع لإعطاء دفعة لمسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري السعودي، باعتباره خطوة مهمة نحو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ونوّه الوزير المصري، بالاهتمام بتعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية، وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين من البلدين وتنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال من الجانبين، مشيداً في هذا الصدد بزيارة وفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 17 أبريل الجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عنها، بما يسهم في تعزيز آفاق الاستثمارات السعودية في مصر. وأكد حرص مصر على الاستجابة لطلبات المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بهدف توفير المناخ الأمثل للاستثمار في السوق المصري. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لدعم التعاون مع المملكة في مجالات الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والطبية والدوائية، فضلاً عن تعميق الشراكة بين البلدين الشقيقين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، والبناء على ما تحقق في هذا المجال من نجاحات مشتركة.